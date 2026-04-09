Riña Entre Internos del Penal de La Mesa Termina en Motín; Esto se Sabe

La tarde de este jueves 9 de abril se registró una movilización de cuerpos de seguridad en las inmediaciones de la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, luego de que familiares y vecinos del centro penitenciario alertaron sobre un presunto motín al interior de las instalaciones. El reporte surgió tras escucharse supuestos gritos y observarse movimiento inusual dentro del penal, lo que generó preocupación entre las personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con la información, personas corriendo y gritos provenientes del interior del centro penitenciario fueron los primeros indicios que alertaron sobre la situación. A partir de estos reportes, distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para resguardar el área y prevenir cualquier incidente en el exterior.

Reportan un presunto motín dentro de la penitenciaría de La Mesa.

Al sitio arribaron elementos de la Fuerza Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal de Tijuana, quienes implementaron un operativo perimetral alrededor del penal. Como parte de las acciones preventivas, también se llevó a cabo la evacuación de los juzgados civiles, así como de los locales comerciales ubicados frente al Cereso.

La parte central del operativo se concentró en asegurar el perímetro y reducir riesgos para familiares, trabajadores y personas que transitaban por la zona. La presencia de varias corporaciones evidenció la atención inmediata al reporte generado durante la tarde de este jueves.

Mientras se mantenía el resguardo en el exterior, las autoridades continuaron con las labores de vigilancia en torno a la penitenciaría para controlar la situación y evitar posibles afectaciones en los alrededores.

Autoridades informaron que el motín fue controlado.

El director del centro penitenciario La Mesa, Uriel Guerrero, informó a familiares de los internos que la riña registrada al interior del penal fue controlada y que las actividades comenzaron a reanudarse con normalidad. La reunión se llevó a cabo en las inmediaciones del centro penitenciario, donde se explicó que la situación se originó por un enfrentamiento entre dos internos, uno del módulo 1 y otro del módulo 6, áreas donde se encuentran personas recluidas por delitos de alto impacto.

De acuerdo con la información proporcionada, tras el altercado inicial, otros internos comenzaron a participar en los disturbios al interior del penal. Sin embargo, según lo señalado por el director, no se registraron personas lesionadas como resultado de los hechos, mientras continuaban las labores para restablecer el orden dentro de las instalaciones.

Posteriormente al diálogo, se permitió el ingreso de tres representantes de los familiares para verificar directamente que la situación se encontraba bajo control y que las actividades se desarrollaban nuevamente con normalidad.

A pesar de la presencia en el exterior de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Municipal, se informó que no fue necesario su ingreso al centro penitenciario para controlar la riña, al mantenerse la situación contenida por el personal interno del penal.

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Información de Perla Velázquez | N+

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