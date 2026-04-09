Detienen a Dos Presuntos Responsables de Doble Homicidio en Frutería de Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a dos personas presuntamente responsables de un doble homicidio registrado la tarde del 8 de abril en una frutería de la colonia Castillo.

Tras recibir el reporte, agentes municipales acudieron al lugar, donde localizaron a dos personas sin vida, por lo que de inmediato se implementó un operativo de búsqueda.

Con apoyo del sistema de videovigilancia y la información recabada en la escena, se logró ubicar la ruta de escape de los presuntos agresores.

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Persecución y captura

Los sospechosos, identificados como Jorge Alberto “N” y Miguel Ángel “N”, intentaron huir a bordo de un vehículo y posteriormente abordaron otro automóvil tipo sedán.

Ambos fueron interceptados en las inmediaciones de la colonia Altamira, donde autoridades confirmaron que coincidían con las características proporcionadas por testigos.

Tras su detención, se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación legal.

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