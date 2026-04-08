Reconocen a Kevin Pérez, Elemento de Marina que Rescató a Dos Jóvenes de Ahogarse en San Felipe

En el municipio de San Felipe se llevó a cabo un acto de reconocimiento a Kevin Francisco Pérez, elemento de la Secretaría de Marina, por su intervención durante el rescate de dos jóvenes que estuvieron a punto de ahogarse el pasado fin de semana en las playas de la localidad. El hecho ocurrió durante el periodo vacacional de Semana Santa y cobró relevancia luego de que el video del rescate se difundiera ampliamente en redes sociales.

De acuerdo con la información proporcionada, ciudadanos captaron el momento en que el marino se percató de que dos bañistas solicitaban auxilio dentro del mar. En las imágenes se observa cómo dejó su arma de servicio, corrió hacia la orilla e ingresó al agua para nadar hasta donde se encontraban las personas en riesgo, logrando ponerlas a salvo.

Entregan reconocimiento a elemento de Marina por salvar a dos jóvenes de ahogarse en San Felipe.

En el acto de reconocimiento también fueron mencionados Saúl Gómez y Edgar Leal, ciudadanos de Mexicali que auxiliaron al elemento naval una vez que este tomó la decisión de adentrarse al mar. Su participación fue señalada como parte del apoyo brindado durante el rescate de los dos jóvenes.

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales resaltaron la acción del marino, mientras las autoridades municipales y estatales le entregaron diversos reconocimientos por su actuación en las playas de San Felipe.

Durante el evento, el propio elemento señaló que su actuar respondió a su vocación de servicio y al compromiso institucional de la Secretaría de Marina con la población. Asimismo, sus superiores indicaron que cuenta con preparación especializada, entre ella un curso intensivo de nado y combate, además de adiestramiento para rescates en el mar.

Con este acto, quedó formalmente reconocido el rescate realizado en San Felipe, donde la rápida reacción del elemento naval y el apoyo de ciudadanos permitieron poner a salvo a dos bañistas que se encontraban en riesgo de ahogamiento.

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