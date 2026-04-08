Marina Auxilia a Hombre por Descompresión tras Bucear Mucho Tiempo en la Isla Guadalupe

Una persona de 50 años fue evacuada médicamente en las inmediaciones de Isla Guadalupe, Baja California, luego de presentar síntomas de descompresión derivados de actividades de buceo acuáticas de larga duración. El traslado se realizó con apoyo de personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Segunda Zona Naval, tras recibirse una solicitud de auxilio por parte de la comunidad pesquera de la zona.

De acuerdo con la información proporcionada, el reporte fue recibido por personal del mando naval, donde se informó que el paciente requería atención médica urgente debido a los síntomas presentados tras realizar labores de buceo en Isla Guadalupe. Ante la situación, se activaron las coordinaciones necesarias para llevar a cabo la evacuación y garantizar su traslado a un punto donde pudiera recibir atención especializada.

Evucuaron al hombre en una avioneta comercial para recibir atención médica.

Como parte de las maniobras, se estableció comunicación con la cooperativa correspondiente para concretar una evacuación médica aérea con apoyo de una avioneta comercial. Durante este procedimiento, personal de sanidad naval brindó acompañamiento y supervisión médica al paciente durante todo el trayecto desde Isla Guadalupe hacia Ensenada.

Se llevó a cabo el traslado aéreo del hombre de 50 años, quien presentaba síntomas asociados a descompresión por actividades de buceo prolongadas. El acompañamiento de personal médico durante el vuelo permitió mantener seguimiento sobre su estado de salud hasta su llegada al puerto.

Una vez en Ensenada, el paciente fue recibido y posteriormente trasladado en ambulancia para continuar con la atención médica especializada correspondiente, con el objetivo de estabilizar su condición y dar seguimiento a los síntomas reportados.

De acuerdo con el informe, tras recibir la atención necesaria, la persona presentó un estado de salud estable, por lo que al término del proceso se retiró por sus propios medios.

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Información de Patricia Lafarga | N+

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