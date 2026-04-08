Detienen a Motociclista por No Tener Placas en BC y Descubren que Tenía una Orden por Abuso

Un motociclista fue detenido la noche del pasado martes 8 de abril en Mexicali por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de ser sorprendido circulando en una unidad sin placas y portar un arma prohibida. Durante la revisión, además, autoridades confirmaron que contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de abuso sexual. El aseguramiento ocurrió en el cruce de las calles Continente Europeo y Río Escondido, en la colonia Ampliación Nacionalista.

De acuerdo con la información proporcionada, los agentes realizaban un recorrido de vigilancia preventiva cuando observaron una motocicleta color rojo con azul, que circulaba sin láminas. Al tratarse de una infracción al reglamento de tránsito, los oficiales le marcaron el alto al conductor mediante código y sirena para realizar la inspección correspondiente.

Detienen a hombre por no traer placas y descubrieron que tenía una orden de aprehensión por abuso.

Durante la intervención, los policías solicitaron la documentación requerida para circular; sin embargo, el conductor manifestó no contar con ella. Ante esta situación, se procedió a realizar una inspección corporal precautoria para verificar si portaba algún objeto prohibido o de riesgo.

Al hombre se le halló una navaja color negro con hoja de un solo filo, motivo por el cual fue detenido en ese momento. Tras el aseguramiento, los agentes cotejaron sus datos generales con la central de radio C5 para verificar su situación legal.

Como resultado de esta revisión, se confirmó que el detenido tenía una orden de aprehensión activa por el delito de abuso sexual. El hombre fue identificado como Margarito “N”, de 54 años de edad y originario de Guamúchil, Sinaloa.

Posteriormente, fue trasladado a la comandancia central de la Policía Municipal de Mexicali para quedar a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán seguimiento al proceso legal relacionado tanto con la orden de aprehensión como con la portación del arma prohibida.

Hasta el momento, la información oficial se mantiene centrada en la detención del motociclista durante el operativo preventivo realizado en la colonia Ampliación Nacionalista.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores | N+

RCP