¿Dónde Puedes Donar Cabello en BC? Inicia Recolecta para Limpiar Derrame en Golfo de México
En BC se habilitaron centros de acopio para recolectar cabello que será utilizado en la limpieza del derrame de petróleo en el Golfo de México. Consulta aquí donde puedes donar
Diversas organizaciones civiles han habilitado centros de acopio en Baja California para recolectar cabello humano y de mascotas, el cual será utilizado en la elaboración de mallas absorbentes para atender el derrame de petróleo en el Golfo de México.
De acuerdo con los organizadores, el cabello puede retener hasta ocho litros de hidrocarburo por cada kilogramo, convirtiéndose en un material clave para la limpieza de este tipo de desastres ambientales.
¿Dónde se encuentran los centros de acopio?
En el estado se han habilitado los siguientes centros de acopio:
- Tijuana
Poder MX - Av. Mutualismo 830, Plaza Mayoreo del Centro, Tijuana
Lunes a sábado de 10:30 a.m. a 7:30 p.m. / Domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
Reciben cabello y equipo de limpieza
Teléfono: 664 797 4444
- Mexicali
Centro en Av. Sebastián Lerdo de Tejada 1300, Segunda
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Teléfono: 686 364 3384
Centro en Calle Manuel Acuña #301, Col. Alamitos
Lunes a viernes de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. / Sábado de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Recepción de materiales de limpieza
Teléfono: 686 7595672
- Todos Santos (Baja California Sur)
Barrio Las Palmitas S/N, El Pescadero (Referencia: cerca de Noah Sushi)
Horario flexible
Centro coordinador
Teléfono: 612 203 8754
Se recomienda verificar disponibilidad y posibles fechas límite directamente con cada punto de contacto.
¿Cuáles son los requisitos para donar cabello?
Para que el material pueda ser utilizado, es importante cumplir con ciertas condiciones:
- Debe estar limpio y completamente seco
- Puede ser natural, teñido, decolorado o con canas
- Debe entregarse en trenza o coleta
- También se acepta pelo de mascotas (perros y gatos)
No se acepta cabello proveniente de aspiradoras o filtros de lavadora
Otros insumos necesarios
Además del cabello, las organizaciones solicitan apoyo con materiales para las labores de limpieza, entre ellos:
- Guantes industriales
- Botas impermeables
- Mascarillas y trajes de protección
- Productos de limpieza como detergentes y desengrasantes
También se requieren materiales para la elaboración de barreras absorbentes, como medias de nylon, redes de yute, cubetas y contenedores.
De manera adicional, se invita a la ciudadanía a donar despensas, agua embotellada y artículos de higiene personal para apoyar a las comunidades afectadas por el derrame.
Las organizaciones reiteraron el llamado a la población a sumarse a esta iniciativa, destacando que cada donación puede contribuir directamente a mitigar el impacto ambiental.
APG