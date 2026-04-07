Capturan en Tijuana a Hombre con Orden de Aprehensión por Homicidio Calificado

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detuvieron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de homicidio calificado.

La detención se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia preventiva sobre el bulevar Fundadores, en la colonia El Rubí, donde agentes de la Unidad Táctica Especial intervinieron a un hombre por una falta administrativa.

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Orden de aprehensión activa

Tras verificar sus datos a través de la central de radio, se confirmó que el individuo, identificado como Guillermo Carlos “N”, de 49 años, contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa y lesiones calificadas.

Luego de su aseguramiento, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia encargada de dar seguimiento al proceso legal correspondiente.

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