¿Lo Sentiste? Sismo de magnitud 3.6 se Registra al Oeste de Tijuana
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El movimiento telúrico fue percibido por algunos ciudadanos, sin que hasta el momento se reporten daños materiales o personas lesionadas
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Un sismo de magnitud preliminar 3.6 fue registrado la mañana de este martes en Baja California.
El epicentro se registro a 5.45 kilómetros al oeste de la ciudad de Tijuana a las 11:23, de acuerdo con datos del CICESE.
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No reportan daños
Hasta el momento, autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas derivado del movimiento telúrico.
Protección Civil exhortó a la población a mantener la calma y mantenerse informada a través de canales oficiales ante cualquier actualización.
Asimismo, se recordó a la ciudadanía la importancia de seguir protocolos de seguridad y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.
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APG