Detienen a Dos Mujeres por Presunto Robo de Ropa en Comercio de Ensenada; Una Tiene 17 Años

Dos mujeres, identificadas como Brissia “N”, de 19 años, y una joven menor de 17 años, fueron detenidas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada por su presunta participación en un robo a comercio ocurrido en la zona oriente de la ciudad. Los hechos se registraron el pasado domingo 5 de abril en un supermercado ubicado sobre el bulevar Circuito Oriente y la calle Ernesto Che Guevara.

De acuerdo con la información proporcionada, agentes municipales que realizaban un recorrido de vigilancia preventiva acudieron al establecimiento tras recibir el reporte sobre dos mujeres retenidas por un presunto robo. Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con personal del comercio, entre ellos un auxiliar de protección de activos y el gerente, quienes señalaron directamente a las dos jóvenes como las presuntas responsables.

Las mujeres presuntamente habrían robado más de 2 mil pesos en mercancia.

Según el reporte, ambas ingresaron al área de ropa del establecimiento, donde habrían introducido diversos artículos en una mochila. Posteriormente, intentaron salir sin realizar el pago correspondiente de la mercancía, cuyo valor fue estimado en 2 mil 60 pesos. Al ser intervenidas por empleados de la tienda, no pudieron acreditar la compra mediante ticket, por lo que se solicitó la presencia policial.

Entre la mercancía decomisada se encontraba una mochila color rosa con gris que contenía diversos productos, entre ellos artículos de belleza, higiene personal, prendas de vestir y accesorios, los cuales fueron embalados, inventariados y puestos bajo cadena de custodia.

Tras concluir las diligencias en el sitio, ambas fueron trasladadas a la Estación Central de Policía, ubicada en la colonia Obrera, donde se les practicó la certificación médica correspondiente y se realizó su registro en las plataformas oficiales.

Posteriormente, las 2 mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de robo a comercio, instancia que dará seguimiento al caso y determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, la información oficial se mantiene centrada en la detención de ambas mujeres y el aseguramiento de la mercancía presuntamente sustraída del establecimiento comercial de la zona oriente de Ensenada.

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Información de Diego Robles | N+

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