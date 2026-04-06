Productores del Valle de Mexicali se Unen a Paro Nacional: Cierran Carretera Hacia Sonora

Productores de trigo del Valle de Mexicali iniciaron la mañana de este lunes 6 de abril, un bloqueo en la carretera hacia San Luis Río Colorado, Sonora, como parte de una movilización nacional en defensa del campo mexicano.

La protesta comenzó en el ejido Hermosillo, desde donde los agricultores partieron minutos antes de las 11:00 horas rumbo a la caseta, donde mantendrán bloqueada la circulación de entrada y salida de manera indefinida.

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¿Qué es lo que piden?

Los productores demandan mejores condiciones para el sector agrícola, entre ellas precios justos para sus cosechas, acceso a financiamiento con tasas bajas y cumplimiento en los pagos establecidos en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con los manifestantes, los apoyos y pagos comprometidos no se han cumplido, lo que ha afectado directamente su actividad y estabilidad económica.

Posicionamiento de líderes

Horacio Gómez, presidente de Trigueros Mexicali, señaló que los productores buscan fortalecer la soberanía alimentaria, criticando la importación de granos y la disparidad en los precios.

Por su parte, Arturo Beltrán, delegado del Frente Nacional de Rescate al Campo en Baja California, afirmó que las mesas de diálogo con autoridades han sido insuficientes y no han generado soluciones reales.

Los agricultores denunciaron desventaja frente a Estados Unidos, donde aseguran que existen subsidios de hasta el 40% a la producción agrícola, mientras que en México el apoyo es mínimo.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo, pero exigieron que este se traduzca en soluciones concretas y no en medidas temporales.

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