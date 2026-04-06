Localiza Unidad K-9 Cuerpo de Un Hombre en Zona Agreste de San Carlos, Ensenada

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en el poblado de San Carlos, en la delegación Maneadero, con apoyo de la Unidad K-9.

El hallazgo se derivó de un reporte recibido a través del C5 sobre la presencia de una persona recostada en una zona agreste del Cañón de San Carlos.

Tras acudir al sitio, agentes realizaron recorridos de búsqueda sin éxito, debido a las condiciones geográficas del área.

Nota relacionada: Rescatan a Mujer Privada de la Libertad en Tijuana; Hay Dos Detenidos

Intervención del binomio canino

Ante la complejidad del terreno, se solicitó el apoyo del Grupo de Operaciones Caninas (K-9), que en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas desplegó un operativo especializado.

Fue el binomio canino “Gaythor” quien logró ubicar el punto exacto en una zona tipo cañada, guiando a los agentes hasta el sitio.

Hallazgo del cuerpo

En el lugar fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, quien vestía pantalón negro, playera verde y calzado deportivo azul con blanco, y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada para preservar indicios, dando aviso a la Fiscalía General del Estado, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

APG