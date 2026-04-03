Asesinan a Balazos a Hombre en Nevería de Tijuana; Detuvieron Un Sospchoso

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este Viernes Santo 3 de abril, al interior de una nevería ubicada en la plaza comercial de Jardines de Agua Caliente, sobre la avenida Rosas Magallón, en Tijuana. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba dentro del establecimiento cuando fue atacada con arma de fuego, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad en la zona.

Según la información preliminar, la persona fallecida sería presuntamente el propietario de la franquicia. El ataque ocurrió dentro del negocio, donde recibió varios impactos de arma de fuego que le provocaron la muerte en el lugar, antes de que pudiera recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias previas al hecho.

Conforme avanzaron los reportes, se confirmó que el hombre perdió la vida en el sitio a consecuencia de las heridas ocasionadas por los disparos. La agresión dentro de un establecimiento comercial generó una fuerte presencia de elementos de seguridad y atención inmediata en los alrededores de la plaza.

Detuvieron a un presunto sospechoso del ataque armado en una nevería de Tijuana.

Las autoridades informaron que elementos de seguridad lograron la detención de un sospechoso presuntamente relacionado con los hechos. La persona arrestada ya fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar su posible responsabilidad.

De manera paralela, se implementó un operativo en la zona de Jardines de Agua Caliente, particularmente sobre la avenida Rosas Magallón y en los alrededores de la plaza comercial, con el objetivo de reforzar las diligencias derivadas del ataque.

Hasta el cierre de este reporte, la información disponible señala a una persona fallecida y un sospechoso detenido, mientras las investigaciones permanecen en curso para esclarecer el homicidio registrado la tarde de este Viernes Santo dentro de la nevería.

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Información de Pamela Mercado | N+

RCP