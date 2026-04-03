Mujer es Atacada a Tiros por Sujetos Armados en la Colonia Obrera de Tijuana

Una mujer que conducía una camioneta color negro fue víctima de una agresión armada la tarde de este viernes 3 de abril en la colonia Obrera Primera Sección, en Tijuana. El ataque ocurrió mientras circulaba por la calle Alfonso Sánchez, donde el vidrio de su vehículo fue impactado por disparos de arma de fuego, de acuerdo con la información preliminar disponible.

Los hechos se registraron durante la tarde, cuando la conductora transitaba por la vialidad mencionada. En ese momento, sujetos no identificados realizaron detonaciones contra la unidad, provocando daños visibles en el cristal del vehículo. Hasta el momento, no se ha informado sobre el motivo de la agresión ni sobre personas detenidas en relación con este caso.

Mujer es atacada a balazos en la colonia Obrera de Tijuana.

Luego del arribo de paramédicos al lugar, la mujer fue valorada médicamente para determinar la gravedad de las lesiones que pudiera presentar a consecuencia de la agresión. Posteriormente, fue trasladada a un centro de salud cercano para recibir atención especializada.

De manera preliminar, las autoridades no han identificado a algún presunto responsable por estos hechos. La falta de información sobre los agresores mantiene abierta la investigación en torno a lo ocurrido en la colonia Obrera Primera Sección.

Hasta el cierre de este reporte, la información oficial indica que la conductora ya recibió atención médica y que no se cuenta con datos sobre los responsables, mientras continúan las indagatorias correspondientes sobre la agresión armada registrada este viernes.

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Información de Pamela Mercado | N+

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