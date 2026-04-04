Rescatan a Mujer Privada de la Libertad en Tijuana; Hay Dos Detenidos

Una mujer que había sido privada de su libertad fue rescatada por elementos de la Policía Municipal de Tijuana este 4 de abril, en un operativo que también derivó en la detención de dos personas presuntamente involucradas en los hechos.

El caso inició a partir de un reporte atendido en la colonia México y culminó con la localización de la víctima en la colonia Oaxaca, luego de una persecución y despliegue coordinado entre distintas unidades.

De acuerdo con el informe policial, en un primer momento se atendió un reporte por allanamiento de morada en la colonia México; sin embargo, al recabar información en el sitio, el incidente fue reclasificado.

Varios sujetos armados presuntamente sacaron por la fureza a la mujer de su domicilio.

El reportante señaló que cinco hombres y una mujer, todos con el rostro cubierto y portando armas de fuego, ingresaron de manera violenta a su domicilio, donde amenazaron a su madre con un arma larga para después sacarla por la fuerza y subirla a un vehículo color oscuro.

Tras recibir la denuncia, los agentes notificaron los hechos a la Central de Radio, lo que permitió activar un operativo de búsqueda en distintas zonas de la ciudad. Conforme avanzaron las labores, se obtuvieron datos sobre los vehículos involucrados, identificándose al menos dos automóviles tipo sedán y la posible participación de tres personas relacionadas con el caso.

Elementos del distrito San Antonio de los Buenos localizaron dos vehículos con características similares a las reportadas, circulando con dirección a la colonia Oaxaca. Ambas unidades ingresaron a un callejón sin salida, donde los oficiales les marcaron el alto; no obstante, los conductores intentaron escapar y, al verse sin posibilidad de continuar, descendieron para huir pie tierra hacia la zona de invasiones en el cerro.

Detuvieron a dos personas supuestamente responsables de la privación de la libertad.

En ese punto, los policías lograron detener a un hombre y una mujer. Durante la intervención, fue localizada la víctima en la parte posterior de uno de los vehículos, desde donde solicitó auxilio y manifestó haber sido privada de su libertad. Posteriormente, identificó plenamente a los dos detenidos como quienes momentos antes presuntamente la habían sustraído de su domicilio.

Los asegurados fueron identificados como Jorge Mario “N”, de 42 años, y Esther Favide “N”, de 39 años, quien además utilizaba otra identidad. Ambos quedaron bajo custodia policial y fueron turnados ante la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes.

En el lugar también acudió personal de la Cruz Roja para valorar a la mujer rescatada, determinando que no requería traslado hospitalario. Hasta el momento, las diligencias continúan para esclarecer la participación del resto de las personas señaladas en el reporte inicial.

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