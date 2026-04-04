Presuntamente un Aeroplano se Estrelló en el Mar de Ensenada; Esto Dijeron las Autoridades

Un operativo de emergencia se mantuvo en curso en el ejido Úrsulo Galván, en Ensenada, tras el reporte de un supuesto accidente acuático de una aeronave en el que presuntamente dos personas se encontraban desaparecidas. El incidente fue reportado a las 14:28 horas, lo que activó la movilización de cuerpos de rescate y seguridad en la zona.

Presunta aeronave se estrella en el mar de Ensenada dejando 2 personas desaparecidas.

De acuerdo con la información proporcionada, se realizaron las labores de la búsqueda de los restos del supuesto aeroplano y de las dos personas que presuntamente viajaban a bordo.

Una unidad realizó labores de inspección inicial; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado visualizar algún objeto en el mar que permita ubicar la supuesta aeronave o a las presuntas víctimas.

El Gobierno municipal de Ensenada habló sobre la presunta aeronave.

Las autoridades de Ensenada informaron que, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la presunta caída de un aeroplano en la zona del ejido Úrsulo Galván, luego de que en redes sociales comenzara a circular información relacionada con el supuesto incidente.

De acuerdo con el reporte, desde el primer momento se activaron recorridos de verificación en la franja costera, así como de varias agencias de seguridad en la región.

Hasta ahora, las labores de inspección y vigilancia en la zona no han permitido localizar evidencia que confirme el reporte difundido en plataformas digitales.

Las autoridades señalaron que se mantiene la coordinación entre instancias de los tres órdenes de gobierno y que, en caso de contar con información verificada, esta será dada a conocer de manera oportuna a través de los canales oficiales, al tiempo que se exhortó a la ciudadanía a evitar la difusión de versiones no confirmadas.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP