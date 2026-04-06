Localizan Restos Humanos Presuntamente Calcinados en Maleta Abandonada en Tijuana

Durante la mañana de este lunes 6 de abril fueron localizados restos humanos presuntamente calcinados al interior de una maleta en Tijuana, sobre el camellón central del bulevar conocido como Gato Bronco. El hallazgo se registró en un tramo de alta circulación que conecta con importantes vialidades de la ciudad, lo que provocó la movilización de autoridades en la zona.

De acuerdo con la información disponible, los restos fueron encontrados dentro de una maleta abandonada sobre el camellón central del bulevar. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias previas al hallazgo.

Tras el reporte, autoridades acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes. Como parte del operativo, fue cerrado parcialmente el tramo que conecta la Vía Rápida Alamar con el bulevar Manuel J. Clouthier, con el objetivo de permitir el trabajo de recolección de indicios y preservar la escena.

Encuentran restos humanos presuntamente calcinados dentro de una maleta en Tijuana.

Las labores se enfocaron en el levantamiento de evidencias relacionadas con el hallazgo. Peritos y personal correspondiente realizaron la inspección del área donde fue localizada la maleta, mientras se mantenía restringida parcialmente la circulación vehicular en ese punto.

Posteriormente, los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos periciales correspondientes para la identificación y análisis del caso.

Hasta el momento, la información oficial se limita al hallazgo de restos presuntamente calcinados dentro de una maleta y al cierre parcial de la vialidad durante las diligencias realizadas la mañana de este lunes en el bulevar Gato Bronco, en Tijuana.

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Información de Miguel Martínez | N+

RCP