Detienen a Presunto Ladrón Armado que Operaba como Chofer en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un robo con violencia, ocurrido en la colonia Maclovio Rojas.

Los hechos se registraron la tarde del lunes 6 de abril, cuando agentes realizaban un recorrido de vigilancia y fueron abordados por la víctima, quien denunció haber sido asaltada por el chofer de un taxi.

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Robo con violencia

De acuerdo con el testimonio, el conductor descendió del vehículo en actitud amenazante y, presuntamente armado, exigió la entrega de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Con la información proporcionada, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar el vehículo señalado. Tras el reconocimiento de la víctima, se procedió a la detención de quien fue identificado como David “N”.

Posible relación con otros casos

Autoridades informaron que el detenido podría estar vinculado con otros robos de características similares, por lo que exhortaron a posibles víctimas a presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma de fuego tipo revólver, así como el vehículo utilizado, rotulado como taxi.

El detenido fue turnado a la autoridad investigadora correspondiente, que determinará su situación legal por el delito de robo con violencia.

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