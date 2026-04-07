Continúa Bloqueo de Agricultores y Productores en Mexicali-SLRC: Anuncian Paso Intermitente

Productores de trigo del Valle de Mexicali mantienen por segundo día consecutivo el bloqueo en la carretera hacia San Luis Río Colorado, Sonora, como parte de la protesta nacional en defensa del campo mexicano.

Desde temprana hora, los agricultores continúan apostados en las cercanías del cruce Mexicali–San Luis Río Colorado, sin una hora definida para levantar la movilización.

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Habrá aperturas intermitentes

A pesar del bloqueo, los manifestantes han implementado aperturas intermitentes para permitir el paso de vehículos, especialmente cuando se registra acumulación en la vialidad.

Darán prioridad a emergencias

Los productores informaron que se mantiene el acceso libre para ambulancias, así como para personas que trabajan en el sector salud o que cuentan con citas médicas.

Los manifestantes reiteraron sus exigencias al Gobierno Federal, entre ellas precios justos, acceso a financiamiento y cumplimiento de apoyos al campo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre acuerdos con autoridades, por lo que el bloqueo continúa de manera indefinida.

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