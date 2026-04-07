Detienen a Hombre tras Persecución y Agresión Armada Contra Policías en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a un hombre por portación ilegal de arma de fuego y agresión contra oficiales, tras una persecución registrada en la colonia Los Potros.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes 7 de abril, cuando agentes detectaron un vehículo tipo Ford que circulaba con las luces apagadas, por lo que le marcaron el alto.

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Conductor huye y dispara contra policías

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso e inició la huida, durante la cual se realizaron detonaciones desde el interior del vehículo en contra de la unidad policial.

La persecución concluyó cuando el vehículo colisionó contra dos automóviles estacionados. Tras el impacto, tres personas descendieron e intentaron escapar, logrando los oficiales detener a uno de ellos tras una breve persecución a pie.

El detenido fue identificado como Erick Rafael "N", quien presentaba una lesión por arma de fuego, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.

En el lugar, los agentes aseguraron una pistola y un artefacto bélico tipo pistola, así como el vehículo involucrado, quedando todo a disposición de la autoridad investigadora.

Autoridades informaron que ningún elemento resultó herido durante el enfrentamiento, aunque la unidad patrulla presentó daños por impactos de arma de fuego.

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