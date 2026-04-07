Detienen a Hombre tras Persecución y Agresión Armada Contra Policías en Tijuana
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Durante la fuga, desde el interior del vehículo se realizaron detonaciones contra los agentes, quienes repelieron la agresión para resguardar su integridad
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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a un hombre por portación ilegal de arma de fuego y agresión contra oficiales, tras una persecución registrada en la colonia Los Potros.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes 7 de abril, cuando agentes detectaron un vehículo tipo Ford que circulaba con las luces apagadas, por lo que le marcaron el alto.
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Conductor huye y dispara contra policías
Sin embargo, el conductor hizo caso omiso e inició la huida, durante la cual se realizaron detonaciones desde el interior del vehículo en contra de la unidad policial.
- La persecución concluyó cuando el vehículo colisionó contra dos automóviles estacionados. Tras el impacto, tres personas descendieron e intentaron escapar, logrando los oficiales detener a uno de ellos tras una breve persecución a pie.
El detenido fue identificado como Erick Rafael "N", quien presentaba una lesión por arma de fuego, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.
En el lugar, los agentes aseguraron una pistola y un artefacto bélico tipo pistola, así como el vehículo involucrado, quedando todo a disposición de la autoridad investigadora.
Autoridades informaron que ningún elemento resultó herido durante el enfrentamiento, aunque la unidad patrulla presentó daños por impactos de arma de fuego.
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APG