Suman 6 Toneladas de Hidrocarburo Retiradas de Playa Bagdad y Mezquital en Matamoros

Autoridades federales, estatales y municipales intensifican la lucha contra el hidrocarburo en las costas de Tamaulipas. En un nuevo recorrido, personal de la Secretaría de Marina inspeccionó cerca de 17 kilómetros en playas de Mezquital y Bagdad, donde fueron recolectados más de 230 kilogramos de residuos contaminantes.

De acuerdo al comunicado, la cifra total ya supera las 6.3 toneladas de hidrocarburo retiradas desde finales de marzo, en medio de un operativo permanente de limpieza, contención y vigilancia en el litoral.

Ambientalistas Denuncian la Presencia de Hidrocarburo en Playa Bagdad

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Retiran 6 Toneladas de Hidrocarburo en Playa Bagdad y Mezquital

Mientras autoridades federales aseguran que el hidrocarburo localizado en playa Bagdad y Mezquital rebasa las 6 toneladas, autoridades municipales sostienen una versión distinta: afirman que el material encontrado es antiguo y no hay más presencia, marcando un contraste en la interpretación de la situación que se registra en playas del norte de Tamaulipas.

Limpian Playa Bagdad y Mezquital por Hidrocarburo. Foto: Marina

Hallan Fragmento de Hidrocarburo en Playa Bagdad

Un fragmento de grandes dimensiones con características de hidrocarburo fue detectado en la costa de la Playa Bagdad de Matamoros por especialistas ambientalistas de Conibio Global A.C. durante labores de vigilancia.

De acuerdo con el reporte, detallaron que el residuo medía cerca de un metro de longitud por 80 centímetros de ancho, con un peso que supera los 80 kilogramos. En su interior se encontraron objetos como un barrote y cuerdas compactadas, lo que sugiere que permaneció a la deriva en el mar antes de llegar a la orilla.

Tras el hallazgo, se dio aviso a autoridades ambientales y marítimas, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quienes serán responsables de su retiro y análisis.

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