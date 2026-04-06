Secretaría de Educación en Tamaulipas Retira Validez Oficial a Ocho Universidades en la Entidad
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La Secretaría de Educación de Tamaulipas retiró el reconocimiento oficial a diversas instituciones, incluyendo universidades y centros educativos en varios municipios.
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La Secretaría de Educación de Tamaulipas retiró el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a diversas instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad del Norte de Tamaulipas, con planteles en Altamira, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria, así como a la Universidad CNCI en la capital del estado.
Además, a solicitud de las propias instituciones, perdieron dicha validez los Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Sistema DIF Tamaulipas en Victoria así como el Instituto Internacional de Enfermería Reynosa. La medida fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y forma parte de una lista que incluye a 445 escuelas de nivel medio superior y superior con distintos estatus administrativos.
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Retiran Reconocimiento de Ocho Universidades en Cinco Municipios de Tamaulipas
El retiro del reconocimiento afecta al menos a cinco municipios y, en el caso de los CREE, se desconocen las razones de la solicitud, pese a que por años fueron un referente nacional en la formación de fisioterapeutas.
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