Cierran Acceso a Playa Miramar y Escolleras por Fuerte Oleaje y Vientos

Ante el ingreso del frente frío número 43 en la zona sur de Tamaulipas, autoridades determinaron colocar la bandera negra en Playa Miramar, además de cerrar el acceso a las escolleras, como medida preventiva para proteger a los visitantes.

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¿Qué recomendaciones se dieron a los visitantes?

Este fenómeno meteorológico que trae consigo rachas de viento de 35 hasta 55 kilómetros por hora, ha generado un incremento considerable en el oleaje. Debido a estas condiciones, se restringió el ingreso al mar y se recomendó a los turistas retirarse de la zona para evitar riesgos.

A pesar de las inclemencias del tiempo, algunos visitantes han decidido permanecer en la playa, disfrutando del entorno desde la orilla.

En la zona de escolleras, personal voluntario del Sistema Nacional de Rescate y Emergencias mantiene una vigilancia permanente para impedir el acceso. A la distancia, se observa el impacto de las olas contra las piedras, lo que provoca que el agua alcance el área peatonal. Asimismo, algunas personas permanecen en la zona de escolleras realizando actividades de pesca del lado al río Pánuco.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población y visitantes a priorizar la seguridad y evitar ingresar tanto a la playa como a las escolleras mientras prevalezcan estas condiciones climáticas.

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