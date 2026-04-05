Activan Plan Tamaulipas en Matamoros por Fuertes Inundaciones
Redacción: N+
La Guardia Estatal activó el Plan Tamaulipas en Matamoros tras inundaciones provocadas por lluvias. Se realizan recorridos de vigilancia y se exhorta a la población a evitar zonas con encharcamientos.
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Tras las precipitaciones registradas en el municipio, que provocaron inundaciones en diversas avenidas, personal de la Guardia Estatal activó el Plan Tamaulipas con el objetivo de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población.
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¿Dónde son las zonas más afectadas?
Uno de los sectores donde se mantienen acciones de proximidad y supervisión es la colonia Libre Comercio, donde elementos realizan recorridos para atender a la ciudadanía y prevenir riesgos.
Entre las medidas implementadas, las autoridades exhortaron a los conductores a evitar transitar por vialidades con altos niveles de encharcamiento, así como a mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.
Asimismo, se recordó a la población que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse a los números 911 y 089 para recibir apoyo.
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