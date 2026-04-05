Activan Plan Tamaulipas en Matamoros por Fuertes Inundaciones

Tras las precipitaciones registradas en el municipio, que provocaron inundaciones en diversas avenidas, personal de la Guardia Estatal activó el Plan Tamaulipas con el objetivo de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población.

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¿Dónde son las zonas más afectadas?

Uno de los sectores donde se mantienen acciones de proximidad y supervisión es la colonia Libre Comercio, donde elementos realizan recorridos para atender a la ciudadanía y prevenir riesgos.

Entre las medidas implementadas, las autoridades exhortaron a los conductores a evitar transitar por vialidades con altos niveles de encharcamiento, así como a mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.

Asimismo, se recordó a la población que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse a los números 911 y 089 para recibir apoyo.

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