Ambientalistas Detectan Fragmento de Hidrocarburo en Playa Bagdad de Matamoros

Un fragmento de grandes dimensiones con características de hidrocarburo fue detectado en la costa de la Playa Bagdad de Matamoros por especialistas ambientalistas de Conibio Global A.C. durante labores de vigilancia.

De acuerdo con el reporte, detallaron que el residuo mide cerca de un metro de longitud por 80 centímetros de ancho, con un peso que supera los 80 kilogramos. En su interior se encontraron objetos como un barrote y cuerdas compactadas, lo que sugiere que permaneció a la deriva en el mar antes de llegar a la orilla.

Ambientalistas Denuncian la Presencia de Hidrocarburo en Playa Bagdad

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Dan Aviso a las Autoridades Ambientales Ante Presencia de Fragmento en Playa Bagdad

Tras el hallazgo, se dio aviso a autoridades ambientales y marítimas, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quienes serán responsables de su retiro y análisis.

Hasta ahora, no se tiene información sobre su procedencia y, al tratarse de un caso aislado, no existen elementos para confirmar un incidente mayor de contaminación en la zona

La vigilancia en el área continuará de manera constante para detectar cualquier otra anomalía.

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