Ataque Armado Deja a Un Hombre Sin Vida en Bulevar de Ensenada; Esto Pasó

Un hombre fue asesinado en un ataque armado registrado la tarde de este martes 7 de abril sobre el bulevar Lago Victoria, en el fraccionamiento Villa Colonial, en Ensenada. De acuerdo con la información preliminar, el hecho fue reportado por vecinos a los números de emergencia luego de escuchar varias detonaciones en la zona.

Tras el aviso, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja para atender la situación. Al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima, un hombre de entre 25 y 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

Hombre es Asesinado en Ataque Armado en Bulevar Lago Victoria.

El ataque ocurrió durante la tarde en una zona habitacional del fraccionamiento Villa Colonial, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias previas a la agresión.

La zona fue acordonada por agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron con las actuaciones correspondientes para el levantamiento de evidencias y la integración de la carpeta de investigación.

De manera paralela, se desplegó un fuerte operativo policiaco en el área con el objetivo de reforzar la seguridad y apoyar en las labores derivadas del homicidio registrado sobre el bulevar Lago Victoria.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hecho, por lo que el caso permanece bajo investigación.

La información disponible hasta el cierre de esta nota señala que la víctima perdió la vida en el lugar tras el ataque armado y que las diligencias continúan para esclarecer lo ocurrido en el fraccionamiento Villa Colonial, en Ensenada.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP