Capturan a Tres Hombres Vinculados a Homicidio Reciente en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con la privación de la vida de un individuo, ocurrida la noche del martes 7 de abril en la colonia Lomas Conjunto Residencial.

Los hechos se registraron tras un reporte al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a los agentes al lugar, donde localizaron a una persona sin vida.

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Investigación y localización

Con base en la información recabada en el sitio y el apoyo de herramientas tecnológicas, los oficiales lograron identificar un vehículo tipo sedán presuntamente utilizado por los agresores para huir.

Tras ubicar la unidad, fueron detenidos Ángel Emilio “N”, Luis Armando “N” y Gabriel Damián “N”, quienes coincidían con las características proporcionadas por testigos.

Indicios asegurados

Durante la inspección del vehículo, se localizaron indicios que presuntamente vinculan a los detenidos con la escena del crimen y con la víctima.

Los tres individuos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, que será la encargada de determinar su responsabilidad conforme avancen las diligencias.

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