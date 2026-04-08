Matan a Dos Dentro de Frutería en Zona Centro de Tijuana; Hay Un Detenido

Dos hombres fueron asesinados a balazos alrededor del mediodía de este 8 de abril al interior de una frutería ubicada sobre la avenida Venustiano Carranza, esquina con avenida M, en la colonia Castillo de Tijuana, delegación Zona Centro. El doble homicidio fue reportado a las 11:36 horas, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad hacia el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información preliminar, el reporte inicial señalaba que frente a una farmacia y centro naturista había un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego. Tras recibir el aviso, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Al arribar los agentes al lugar, localizaron a dos personas sin vida con heridas producidas por disparos de arma de fuego. El primer cuerpo corresponde a un hombre sin identificar, de entre 50 y 55 años de edad. A un costado de él fue localizado el segundo cuerpo, un hombre de 41 años, quien también presentaba lesiones por proyectil.

Sujetos armados asesinan a dos personas dentro de frutería en la Zona Centro de Tijuana.

Ambas víctimas fueron atacadas por sujetos armados al interior del establecimiento. El hecho ocurrió dentro de la frutería situada en la colonia Castillo, lo que provocó una rápida respuesta por parte de elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, la zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes, el levantamiento de evidencias y la integración de la carpeta de investigación por parte de las autoridades ministeriales.

De manera preliminar, también se informó sobre una persona detenida en relación con estos hechos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su posible participación.

La información disponible hasta el cierre de esta nota indica que el caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el doble homicidio registrado en la colonia Castillo, en Tijuana.

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Información de Carolina Vázquez | N+

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