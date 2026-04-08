Vinculan a Hombre por Corrupción de Menores en Ensenada; Esto se Sabe

José “N”, de 50 años de edad, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción de menores en Ensenada, luego de que un juez de control analizara los datos de prueba presentados por el Ministerio Público. Como parte de la resolución, también se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúa el desarrollo del proceso penal.

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos que originaron el caso ocurrieron el pasado 4 de abril de 2026 en la zona de Cañón Buena Vista, en Maneadero. En esa fecha, elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte emitido por el C-5 relacionado con la conducta presuntamente atribuida al ahora imputado.

Según la denuncia, el señalado habría ofrecido bebidas alcohólicas a un adolescente de 14 años de edad. Tras la negativa de la persona, presuntamente realizó comentarios de carácter sexual, situación que derivó en el reporte a las autoridades y la posterior movilización policial en la zona.

El hombre fue detenido dentro de una cuartería en Ensenada.

Agentes municipales, con la debida autorización, ingresaron a una cuartería ubicada en la calle Cuauhtémoc, en Maneadero Parte Baja. En ese lugar localizaron a José “N” y procedieron con su detención.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente con base en la denuncia y en los elementos recabados durante la intervención.

Tras la presentación del caso ante el juez de control, la autoridad jurisdiccional determinó la vinculación a proceso del imputado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanzan las diligencias legales.

Hasta el momento, la información oficial indica que el proceso penal continuará bajo seguimiento judicial, en tanto se desarrollan las etapas correspondientes de la investigación por el delito señalado en Ensenada.

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Información de Diego Robles | N+

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