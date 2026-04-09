Aseguran Armas Largas y Equipo Táctico en Valle de San Pedro, Tijuana; Hay Dos Detenidos
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Autoridades aseguraron cinco armas largas y seis chalecos antibalas durante un operativo conjunto en el fraccionamiento Valle de San Pedro, en Tijuana
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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana, en coordinación con autoridades federales, aseguraron armas largas, equipo táctico y detuvieron a dos personas por presunta portación ilegal de arma de fuego en el fraccionamiento Valle de San Pedro.
La intervención se registró la noche del 8 de abril, alrededor de las 19:00 horas, tras un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de personas armadas en la zona.
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Operativo y detención
Al arribar al lugar, los agentes localizaron a dos individuos que se encontraban ocultos entre viviendas, a quienes se les ordenó salir mediante comandos verbales para proceder a su aseguramiento.
Los detenidos fueron identificados como José Iván “N” y Jan Carlo “N”, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades.
Armamento decomisado
Durante la intervención, se aseguraron cinco armas largas y seis chalecos antibalas, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.
Los detenidos, junto con el armamento, fueron turnados a la autoridad investigadora federal, que determinará su situación legal y los delitos que pudieran imputarse.
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APG