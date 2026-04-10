Miles de Personas con Discapacidad en Riesgo en Orfanatos, Hospitales Psiquiátricos y Albergues

En México, miles de personas con discapacidad que viven en instituciones como orfanatos, hospitales psiquiátricos, albergues y centros de asistencia social, lo hacen en condiciones que ponen en riesgo su vida y su dignidad.

Así lo advirtió el informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, al presentar su Informe y expresar la magnitud del problema en el que no existen cifras oficiales.

Al respecto Markus Sheffer, miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, indicó:

“Ni siquiera se sabe cuántas personas hay realmente, ni cuántas instituciones existen, el menor número que nosotros pudimos ver son 140 mil niños con discapacidades y más de 120 mil adultos con discapacidades que se encuentran en instituciones en el país, los números muestran que la institucionalización sí es un problema serio”

El informe de Investigación y Recomendaciones sobre México señala que muchas personas son internadas contra su voluntad y enfrentan violencia, negligencia y abandono.

Carlos Ríos, director asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Human Rights Watch, explicó:

“En el centro del problema está la ausencia de servicios comunitarios suficientes, accesibles y de calidad, asistencia personal, servicios de salud en la comunidad, apoyos para la toma de decisiones, vivienda accesible, inclusión laboral y educación. Sin estos apoyos, las personas son empujadas a la institucionalización”

Situación especialmente grave para niñas, niños y mujeres con discapacidad

También se advirtió que la situación es especialmente grave para niñas, niños y mujeres con discapacidad, quienes enfrentan mayormente el impacto humano de estas condiciones.

Rosa Idalia Aldana, exmiembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló:

“Las personas con discapacidad son frecuentemente olvidadas, incluso por sus propias familias, debido precisamente a esa falta de apoyos para poder vivir en comunidad y con el tiempo, estas personas se convierten en personas, prácticamente invisibles”

Especialistas coinciden en que la institucionalización no es una forma de cuidado, sino una práctica que provoca daños físicos y psicológicos irreversibles. Por ello, el comité, hizo un llamado urgente a cambiar el modelo actual: cerrar las puertas al encierro y abrir el camino a la dignidad, la autonomía y los derechos humanos.

“No podemos esperar otros 10 o 20 años para tener políticas, tenemos que proteger a la gente, frenar la institucionalización y después trabajar para poder crear estos servicios comunitarios que es más urgente que nunca”, precisó Eric Rosenthal, director ejecutivo, Disability Rights International.

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Con información de Farah Reachi

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