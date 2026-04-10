Transportistas y Campesinos Rompen Diálogo con Segob; Amenazan con Nuevos Bloqueos

Organizaciones de campesinos y transportistas rompieron diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) la tarde de este viernes 10 de marzo de 2025.

Lo anterior, luego de que los dirigentes de dichas organizaciones tomaran la decisión de no ingresar a la sede de la Segob para dialogar debido a que para ello se les solicitaba retirar los bloqueos que mantienen en Sinaloa.

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Los productores consideraron que esta petición es "ponerles la bota sobre el cuello" para negociar y que no iban a aceptar dicha condición.

Una comisión de 40 personas estaba por ingresar al Palacio de Cobián, sede de la Segob, cuando recibieron la instrucción de no ingresar ante el rompimiento del diálogo.

¿Por qué se rompió el diálogo con Segob?

De acuerdo con los campesinos y transportistas, la Secretaría de Gobernación les solicitaba retirar a las personas que mantienen en tres puntos carreteros de Sinaloa; estas permanecen en las casetas de peaje.

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En respuesta, los dirigentes de las organizaciones de campesinos y transportistas amenazaron con una nueva jornada de bloqueos carreteros.

El pasado lunes 6 de abril, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) realizó un paro nacional que colapsó algunos de los puntos carreteros más importantes del país.

No obstante, tras ser el blanco de presuntas agresiones por parte de autoridades, la ANTAC detuvo momentáneamente el martes las movilizaciones que mantenían en diferentes tramos carreteros.

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AMP