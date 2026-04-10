Activan Alerta en CDMX por Caída de Granizo Hoy Viernes 10 de Abril 2026: Alcaldías Afectadas

Activan Alerta en CDMX por Granizada Hoy Viernes 10 de Abril 2026: Lista de Alcaldías Afectadas
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El alertamiento se da por el pronóstico de caída de granizo en 10 alcaldías de la capital del país y debido al riesgo que supone para la población
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la Alerta Amarilla por caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril de 2026.
El alertamiento se da por el pronóstico de caída de granizo pequeño en 10 alcaldías de la capital del país y debido al riesgo que supone para la población.
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Entre los peligros asociados a la caída de granizo, la SGIRPC-CDMX destaca resbalones y caída para peatones; posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas; y reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.
Para ello se recomienda a la población limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos; evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso; y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo.
¿En qué alcaldías está activa la Alerta Amarilla por caída de granizo?
Con corte a las 13:45 horas, la Alerta Amarilla por caída de granizo se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 10/04/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlalpanAl y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 10, 2026
Atiende… pic.twitter.com/VKA1PDdfZa
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