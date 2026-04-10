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Activan Alerta en CDMX por Granizada Hoy Viernes 10 de Abril 2026: Lista de Alcaldías Afectadas

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El alertamiento se da por el pronóstico de caída de granizo en 10 alcaldías de la capital del país y debido al riesgo que supone para la población

Activan Alerta en CDMX por Caída de Granizo Hoy Viernes 10 de Abril 2026: Alcaldías Afectadas

La SGIRPC-CDMX alerta por resbalones y caída para peatones. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la Alerta Amarilla por caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril de 2026.

El alertamiento se da por el pronóstico de caída de granizo pequeño en 10 alcaldías de la capital del país y debido al riesgo que supone para la población.

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Entre los peligros asociados a la caída de granizo, la SGIRPC-CDMX destaca resbalones y caída para peatones; posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas; y reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.

Para ello se recomienda a la población limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos; evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso; y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo. 

¿En qué alcaldías está activa la Alerta Amarilla por caída de granizo?

Con corte a las 13:45 horas, la Alerta Amarilla por caída de granizo se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco
  3. Benito Juárez
  4. Coyoacán
  5. Cuauhtémoc 
  6. Iztacalco
  7. Iztapalapa
  8. Miguel Hidalgo
  9. Tlalpan
  10. Venustiano Carranza

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