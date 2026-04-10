Activan Alerta en CDMX por Caída de Granizo Hoy Viernes 10 de Abril 2026: Alcaldías Afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la Alerta Amarilla por caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril de 2026.

El alertamiento se da por el pronóstico de caída de granizo pequeño en 10 alcaldías de la capital del país y debido al riesgo que supone para la población.

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Entre los peligros asociados a la caída de granizo, la SGIRPC-CDMX destaca resbalones y caída para peatones; posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas; y reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.

Para ello se recomienda a la población limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos; evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso; y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo.

¿En qué alcaldías está activa la Alerta Amarilla por caída de granizo?

Con corte a las 13:45 horas, la Alerta Amarilla por caída de granizo se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tlalpan Venustiano Carranza

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