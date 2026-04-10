¿Qué Pasó en FES Iztacala? Evacúan a Alumnos tras Hallazgo de Mensaje sobre Artefacto Explosivo

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM desalojó este viernes 10 de abril de 2026 a toda su comunidad del campus central luego de que las autoridades encontraran un mensaje que presumía la presencia de artefactos explosivos en las instalaciones.

La evacuación fue total. Estudiantes, personal académico y administrativo abandonaron el plantel mientras elementos de seguridad tomaban posición en los accesos al campus, según muestra el registro fotográfico obtenido en el lugar.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a decenas de alumnos saliendo por la entrada principal de la facultad, ubicada en Tlalnepantla, Estado de México, con oficiales de corporaciones de seguridad apostados en la puerta.

¿Por qué evacuaron la FES Iztacala?

La Comisión Local de Seguridad Iztacala informó a la comunidad universitaria que la decisión se tomó siguiendo los protocolos establecidos.

"Ante el hallazgo de un mensaje que presume la existencia de artefactos explosivos en el campus central y en apego a los protocolos de seguridad establecidos, se ha determinado la evacuación total de las instalaciones, priorizando la seguridad de todas y todos, para llevar a cabo la revisión correspondiente", señaló el organismo.

¿Qué sigue para la comunidad universitaria?

Al momento de la publicación de esta nota, las autoridades de la facultad no habían dado a conocer los resultados de la revisión del campus ni precisado si hubo hallazgos concretos. La Comisión Local de Seguridad indicó que mantendría informada a la comunidad una vez concluidas las inspecciones.

"Una vez concluidas dicha revisión, les mantendremos informadas e informados sobre la situación y las medidas tomadas en función de los resultados", precisó el organismo, que también pidió a estudiantes y trabajadores estar atentos a los canales de comunicación para recibir actualizaciones.

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CT