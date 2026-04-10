Vinculan a Proceso a Kevin ’N’ por Atropellar a una Familia en Hospital del IMSS en Tecámac

La Fiscalía General de Justicia de Estado de México informó hoy, 10 de abril de 2026, que fue vinculado a proceso Kevin ’N’, acusado por los delitos de homicidio y lesiones, luego de que presuntamente atropelló y mató a 4 integrantes de una misma familia, en las inmediaciones del Hospital General Regional 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Tecámac.

El fatal accidente ocurrió el 6 de abril de 2026, cuando las víctimas estaban afuera del Hospital del IMSS, esperando informes sobre un familiar, internado en esa unidad médica.

Además de las 4 personas que murieron, 11 más resultaron lesionadas por el impacto del auto, conducido por Kevin 'N', vinculado a proceso.

Video: Vinculan a Proceso a Kevin ‘N’ por Homicidio; Atropelló a Familiares de Pacientes del IMSS en Tecámac

Kevin 'N' se queda en prisión preventiva

La Fiscalía de Estado de México señaló este viernes que “una autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva” contra Kevin’N’.

#VinculadoAProceso



La #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación a proceso en contra de Kevin “N” quien es investigado por el delito de homicidio y lesiones derivado de un hecho de tránsito registrado en el municipio de #Tecámac el pasado 6 de abril.

Derivado de estos hechos cuatro… pic.twitter.com/DNjnhyqDmo — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 10, 2026

Noticia relacionada: Así Fue el Accidente en Hospital del IMSS en Tecámac

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT