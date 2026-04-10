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Vinculan a Proceso a Kevin ’N’ por Atropellar a una Familia en Hospital del IMSS en Tecámac

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Por el accidente, en las inmediaciones del Hospital Regional 200 del IMSS, en Tecámac, 4 personas de una misma familia murieron

Kevin ’N’ fue detenido por el accidente en el Hospital del IMSS en Tecámac, ocurrido el 6 de abril de 2026. Foto: Fiscalía de Estado de México

Kevin ’N’ fue detenido por el accidente en el Hospital del IMSS en Tecámac, ocurrido el 6 de abril de 2026. Foto: Fiscalía de Estado de México

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La Fiscalía General de Justicia de Estado de México informó hoy, 10 de abril de 2026, que fue vinculado a proceso Kevin ’N’, acusado por los delitos de homicidio y lesiones, luego de que presuntamente atropelló y mató a 4 integrantes de una misma familia, en las inmediaciones del Hospital General Regional 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Tecámac.

El fatal accidente ocurrió el 6 de abril de 2026, cuando las víctimas estaban afuera del Hospital del IMSS, esperando informes sobre un familiar, internado en esa unidad médica.

Además de las 4 personas que murieron, 11 más resultaron lesionadas por el impacto del auto, conducido por Kevin 'N', vinculado a proceso.

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Kevin 'N' se queda en prisión preventiva 

La Fiscalía de Estado de México señaló este viernes que “una autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva” contra Kevin’N’.

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