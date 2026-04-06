Así Fue el Accidente en Hospital del IMSS en Tecámac Hoy, sobre la México-Pachuca: Hay 4 Muertos

Autoridades de Tecámac, Estado de México, confirmaron hoy 6 de abril de 2026 la muerte de al menos cuatro personas por un fuerte accidente en un hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Pedro Pozohuacan y dieron detalles del incidente.

Apenas el 5 de abril pasado, la Guardia Civil Tecámac informó de un accidente entre una motocicleta y una patrulla, que dejó personas heridas, aunque según el peritaje, la persona civil iba en estado etílico.

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Así fue el accidente en hospital del IMSS en Tecámac

Rosy Wong Romero, presidenta municipal de Tecámac, confirmó que el accidente se registró afuera del Hospital General de Zona No. 200 del IMSS, sobre la carretera México–Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan y dio detalles de incidente que dejó cuatro muertos.

De acuerdo con la alcaldesa, “varias familias, que se encontraban en espera de noticias de sus seres queridos, fueron víctimas de un acto trágico que ha cobrado 4 vidas y ha dejado 7 personas heridas”.

Según informó Rosy Wong, “en el incidente estuvieron involucrados un vehículo VW Jetta color gris, con placas NZT 7830, y un Nissan March color blanco, con placas 497 YZB”. De forma preliminar se dio a conocer que hay un detenido, que sería el presunto responsable del fatal accidente “por conducir con exceso de velocidad y en estado inconveniente, pero será la Fiscalía General de Justicia quien determine su situación jurídica”.

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