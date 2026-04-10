Hay Ficha Roja por Silvano Aureoles: Interpol Busca a Exgobernador de Michoacán

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, tiene una orden de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy, 10 de abril de 2026.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, también expuso que tiene entendido que hay una ficha roja de la Interpol, para que el exmandatario pueda ser detenido en cualquier lugar del mundo donde se encuentre.

“Entiendo que sí había ficha roja; sí había ficha roja, quiere decir que participa Migración, participa Interpol, para que en cualquier lugar del mundo donde esté, en donde haya colaboración, pueda ser detenido”, expuso.

Así lo comentó la mandataria nacional luego de ser cuestionada sobre la información dada a conocer ayer por el gobierno de Michoacán, de que presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación habría ayudado a Aureoles a escapar al extranjero.

“Solamente (tenemos) la información que se hizo pública ayer por parte de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (…) Lo que conocemos es lo que se informó ayer. Tiene una orden de aprehensión por la FGR y pues sigue abierta esta orden para su detención”, refirió.

Video: Autoridades de Michoacán Investigan Presunta Fuga de Silvano Aureoles con Apoyo del CJNG

Órdenes de aprehensión

Ayer, el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla indicó que actualmente Aureoles tiene dos órdenes de aprehensión.

"La primera vez que escapó de la primer orden de aprehensión federal por un fraude de 3 mil 600 millones de pesos en los cuarteles de la policía Michoacán, escapó con ayuda —esa es una de las líneas— de la delincuencia organizada, se sabe que lo más probable es que esté fuera del país”.

“Y ahora se acumula esta otra orden de aprehensión por el delito de homicidio, esta última orden de aprehensión sí la giró un juez penal de Michoacán”, dijo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb