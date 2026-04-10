Inicio Ciudad de México Caso Brayan Salinas: Detienen al Presunto Autor Material del Asesinato del Regidor de Reynosa

Caso Brayan Salinas: Detienen al Presunto Autor Material del Asesinato del Regidor de Reynosa

|

N+

-

Brayan Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, fue asesiando en un inmueble de la colonia Tabacalera, en diciembre de 2025

Ángel ’N’ fue detenido en Tecámac, Estado de México. Foto: Fiscalía CDMX

Ángel ’N’ fue detenido en Tecámac, Estado de México. Foto: Fiscalía CDMX

COMPARTE:

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó hoy, 10 de abril de 2026, que fue detenido Ángel ’N’, presunto autor material del asesinato de Brayan Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, ocurrido en CDMX en diciembre de 2025.

De acuerdo con las Fiscalía de CDMX, Ángel ’N’ fue detenido el 9 de abril de 2026 en el municipio de Tecámac, en Estado de México, y luego fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Video: Detienen a Segundo Implicado en el Asesinato de Regidor de Reynosa, Tamaulipas

Información en desarrollo…

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Inseguridad en CDMX
Inicio Ciudad de México Asesinato de brayan salinas detienen presunto autor material del homicidio del regidor de reynosa en cdmx