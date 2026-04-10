Caso Brayan Salinas: Detienen al Presunto Autor Material del Asesinato del Regidor de Reynosa
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Brayan Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, fue asesiando en un inmueble de la colonia Tabacalera, en diciembre de 2025
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó hoy, 10 de abril de 2026, que fue detenido Ángel ’N’, presunto autor material del asesinato de Brayan Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, ocurrido en CDMX en diciembre de 2025.
De acuerdo con las Fiscalía de CDMX, Ángel ’N’ fue detenido el 9 de abril de 2026 en el municipio de Tecámac, en Estado de México, y luego fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
📝 Aprehendimos los probables autores materiales del homicidio de un hombre que se desempeñaba como regidor en Reynosa, Tamaulipas, ocurrido en la colonia Tabacalera.— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 10, 2026
La investigación coordinada por el agente del Ministerio Público, con apoyo de la PDI y personal pericial,… pic.twitter.com/hOUvU9rPnw
Información en desarrollo…
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Con información de N+.
RMT