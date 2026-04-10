Trump Reacciona a Amerizaje Exitoso de Cápsula Orión de Artemis II: "El Siguiente Paso, Marte"

La Misión Artemis II llegó a su fin, por lo que la cápsula Orión amerizó exitosamente en el océano Pacífico. Por ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el hito histórico coordinado por la NASA.

A través de su red social, el mandatario se refirió al trabajo de los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con su compañero canadiense Jeremy Hansen. En una publicación expresó:

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"Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. El viaje fue espectacular, el aterrizaje perfecto y, como Presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso! Espero verlos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo repetiremos y luego, siguiente paso, Marte!".

Un amerizaje exitoso

La cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego, California, con la ayuda de paracaídas para reducir la velocidad de una caída libre de unos 14 minutos de duración tras entrar en la atmósfera terrestre.

La NASA, que lo calificó de "un descenso perfecto", informó con anticipación que los buzos serán los primeros en acercarse a Orión para evaluar el aire y el agua alrededor de la nave, y asegurarse de que sea seguro salir para la tripulación.

La recuperación de los astronautas, que la agencia espacial reportó de forma inicial en "excelente forma" en su evaluación a distancia, estará a cargo de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA y llevará entre 30 y 45 minutos.

"Felicidades. Artemis II, misión cumplida", declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

Artemis II culmina así una misión de diez días que despegó de Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna, sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del Programa Apolo.

Con información de: EFE

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