¿Qué Pasó en la México-Pachuca? Bloqueo de Transportistas Provoca Caos Hoy 10 de Abril 2026

Un bloqueo de transportistas mantiene paralizada la circulación en la autopista México-Pachuca, por lo que hay severo caos vial en los límites de la CDMX y Edomex; suspenden servicio de transporte.

De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores colocaron sus autobuses de pasajeros a la altura de El Vigilante y la zona de la 30-30 en el municipio de Ecatepec.

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"Mejor busquen alternativas, esto está parado", indicó un conductor en redes sociales.

Los camiones de transporte de las empresas Baltazar y Tizayuca, fueron estacionados debajo del puente, donde está la base de la 30-30.

Las autoridades de la Guardia Nacional (GN) informaron que la afectación por el grupo de manifestantes se encuentra muy cerca de la Morelos-Tizayuca.

"Queda habilitado un solo carril para los vehículos", aseguró.

¿Por qué bloquearon transportistas la México-Pachuca?

Las movilizaciones por el bloqueo de transportistas hoy en la México-Pachuca, comenzaron desde esta tarde.

A través de un comunicado la Línea Baltazar informó que esta protesta es para exigir mayor seguridad, ante la grave situación que han padecido por años a causa de la delincuencia organizada.

“La cual se ha manifestado mediante el cobro de extorsiones y “derecho de piso”, y que ha derivado en hechos lamentables como agresiones armadas contra nuestros operadores, pérdida de vidas humanas, quema de unidades, así como amenazas constantes a nuestras instalaciones y personal”, afirmó

Asimismo, indicaron que su servicio estará temporalmente suspendido, priorizando en todo momento la seguridad de nuestros usuarios, colaboradores y familias.

"Ofrecemos una sincera disculpa al público en general por las afectaciones que esta medida pueda ocasionar. Sin embargo, consideramos que es una acción necesaria ante las circunstancias actuales", comunicaron.

Finalmente, los transportistas que bloquean la autopista México-Pachuca esperan que las autoridades atiendan sus demandas.

"Para reanudar nuestras actividades con la tranquilidad y confianza que nuestros usuarios y colaboradores merecen", puntualizaron.

¿Cuáles son los puntos afectados por bloqueo de transportistas en la México-Pachuca?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca informó que se registran varios puntos afectados de la autopista México-Pachuca por el bloqueo de transportistas.

Aunque las afectaciones están presentes en ambas direcciones, hay puntos con más caos vial:

Carrerea federal México-Pachuca, a la altura de El Carmen

Autopista México-Pachucha, a la altura del puente de Tepojaco

Accesos al municipio en dirección a CDMX, especialmente en la zona de Rojo Gómez

Por lo tanto, las alternativas viales para evitar el tráfico derivado del bloqueo de transportistas en la México-Pachuca son:

Carretera Federal México-Pachuca por salida hacia Huitzila

#TomePrecauciones en #Pachuca se registra cierre de circulación en ambos sentidos, por presencia de personas, cerca del km 52+000, de la carretera México-Pachuca, a la altura del puente de Tepojaco. Atienda indicación Vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 11, 2026

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