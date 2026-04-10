¿Transportistas Preparan Nuevo Mega Bloqueo? ANTAC Publica Mensaje con sus Demandas

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) frenó su paro nacional, sin embargo, la organización aseguró que continuará con sus movilizaciones próximamente. Aquí te decimos si se espera nuevo mega bloqueo de los llamados “hombres-camión” y agricultores, en carreteras de México.

¿Qué pasó con el paro nacional de transportistas?

La ANTAC suspendió el paro nacional que inició con mega bloqueo el lunes, 6 de abril de 2026, por supuesta agresiones que recibieron los transportistas durante su movilización, en una carretera de Tlaxcala.

Por este caso, la ANTAC afirmó que sus integrantes no salen a las carreteras para pedir privilegios y enlistó las exigencias básicas que demandan a las autoridades:

Trabajar sin miedo a no volver a casa.

Seguridad en las carreteras.

Condiciones justas para operar.

Precios justos de los combustibles.

Respeto al campo.

Cumplimiento de acuerdos, que durante años han sido ignorados.

Por lo tanto, la ANTAC anunció la suspensión de las movilizaciones “momentáneamente” y agregó que “en próximos días convocaremos a las siguientes acciones, porque hoy no podemos garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan. Porque hoy el riesgo no solo proviene del crimen organizado”.

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¿Nuevo mega bloqueo de transportistas?

Este jueves, 9 de abril de 2026, la ANTAC volvió a publicar un mensaje en sus redes sociales donde aseguró que “el transporte de carga sí tiene motivos para movilizarse” y reiteró los puntos principales de sus demandas.

Combustible por las nubes.

Peajes excesivos.

Inseguridad en las carreteras.

Aumento de peajes a la sombra.

Costos de operación elevados.

Poca rentabilidad para el sector.

“Hay razones para salir a las calles”, afirmaron los transportistas, sin precisar aún cuándo será su próxima movilización y si habrá mega bloqueo en las carreteras del país.

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Con información de N+.

RMT