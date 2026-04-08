¿A Qué Huele la CDMX? Top 5 de los Olores Más Comunes en Ciudad de México

¿Alguna vez te has preguntado a qué hule la Ciudad de México? El equipo de Despierta, de N+, salió a las calles de la CDMX en busca de la respuesta; aquí te decimos cuáles son los olores más populares, según el olfato de los capitalinos.

Los olores son una huella invisible en la Ciudad de México. Algunas personas los perciben más que otras, debido a que el olfato está directamente conectado con las emociones.

La memoria olfativa es la más poderosa que tenemos. El sentido del olfato está conectado directamente con el sistema límbico, el área cerebral que gestiona emociones y recuerdos.

La genética, la química y el contexto también influyen en lo que cada quien considera como un olor agradable.

Video: Especies con el Olfato Más Poderoso del Reino Animal

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Top 5 de los olores más comunes en la CDMX

Varias personas participaron en el sondeo que realizó en equipo de Despierta y estas son las respuestas más populares sobre los olores de la CDMX.

En la Ciudad de México hay olores de todo, algunos agradables y otros, no tanto.

Comida: Tacos, elotes hervidos, quesadillas, antojitos, humo de comal, churros, etcétera. Contaminación: Contaminación ambiental, basura, humo, cigarro, etc. Árboles y flores: Plantas, jacarandas, frescura, etc. Suciedad: Mugre, sudor, orines y popó. Recuerdos: Café y pan recién horneado.

Para ti, ¿a qué huele la Ciudad de México?

Video: Olores en la CDMX: Huella Invisible de la Ciudad

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Con información de Pamela Ñeco, N+.

RMT