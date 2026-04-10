Bloqueos en Carreteras Hoy 10 de Abril 2026: ¿Dónde Hay Cierres en Autopistas de México?

Luego del paro nacional de transportistas y agricultores, aquí te decimos dónde hay bloqueos en carreteras hoy, 10 de abril de 2026, o cierres por accidentes en autopistas de México.

Paro nacional de transportistas y agricultores

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) inició su paro nacional el lunes, con bloqueos carreteros en varios estados del país para exigir seguridad, precios justos en combustible y peajes, entre otros puntos.

Sin embargo, la ANTAC suspendió sus movilizaciones luego de que presuntamente algunos de los manifestantes fueron víctimas de agresiones por parte de policías, en una carretera de Tlaxcala.

Los transportistas aseguraron que seguirán con sus movilizaciones para seguir exigiendo a las autoridades el cumplimiento de su pliego petitorio.

Pese al freno del paro nacional, algunas carreteras continuaban con bloqueos y cierres en varios estados de la República.

Video: Transportistas y Campesinos Levantan Últimos Bloqueos en el País; Pronto Darán a Conocer sus Próximas Acciones

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¿Dónde hay bloqueos en carreteras hoy?

En N+, te informamos dónde hay bloqueos carreteros hoy, con información oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Sinaloa

En Sinaloa, siguen las movilizaciones de agricultores en las siguientes casetas:

Caseta El Pisal, en la carretera Los Mochis-Culiacán.

Caseta Costa Rica en la carretera Mazatlán-Culiacán.

Veracruz

Manifestantes se concentraron en la carretera Tuxpan-Tampico, a la altura del kilómetro 048+300.

Accidentes

Pero no solo hay bloqueos en carreteras, también se han registrado cierres por accidentes.

Veracruz

Autoridades cerraron la carretera La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 163+900, por un fuerte accidente por el que incendiaron algunos autos.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 163+900, de la carretera ent. La Tinaja - Cosoleacaque. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/xO2Lk12aGr — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 10, 2026

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RMT