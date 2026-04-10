¿La Cápsula Orión Amerizó en Tijuana? Artemis II Termina en Aguas del Pacífico
Mapas de rastreo de aeronaves sugieren que la nave Orión amerizó más cerca de Tijuana, en aguas de México, que de San Diego, California
Artemis II llega a su fin y mapas de rastreo de aeronaves en tiempo real sugieren que la cápsula Orión amerizó más cerca de Tijuana que de San Diego. Servicios como FlightRadar24 muestran una gran actividad en aguas que corresponderían a territorio de México, frente a las costas de Baja California.
Estos servicios de rastreo no muestran la posición en tiempo real de la nave Orión. No obstante, los mapas sí exhiben a varias aeronaves que realizan movimientos circulares en este momento.
Hasta el momento, la NASA no ha confirmado el punto exacto donde amerizó la nave con cuatro astronautas a bordo.