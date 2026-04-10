Minero Rescatado con Vida en Sinaloa tras 14 Días Atrapado Recibe Alta Médica

Francisco Zapata Nájera, el minero de 42 años que pasó 14 días atrapado en la mina Santa Fe, fue dado de alta del Hospital General de Mazatlán la tarde de este viernes 10 de abril de 2026. Así lo confirmó el subdirector del hospital, quien se encuentra temporalmente a cargo.

El gerente general de la mina, Álvaro Vargas, confirmó que todas las pruebas médicas que le realizaron resultaron favorables y que lo único que se diagnosticó fue deshidratación, que fue tratada con suero y soluciones electrolíticas.

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Ni el minero ni su familia quisieron hablar con medios y el trabajador de la mina fue egresado por una salida trasera.

Así fue el rescate de Zapata Nájera

Las autoridades mexicanas rescataron el miércoles al minero que permanecía atrapado en la mina Santa Fe tras el derrumbe ocurrido hace trece días, en medio de las labores para localizar a otro trabajador.

"El Comando Unificado informa que a las 10:36 hora local de este miércoles 8 de abril, Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa", informó en un comunicado el gobierno de México.

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El trabajador había sido localizado con vida el martes, aunque hasta esta mañana no se pudo culminar su rescate y su salida a la superficie.

"Tras su salida a la superficie, el personal paramédico procedió a su estabilización inmediata para posteriormente ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde será atendido por especialistas", informaron las autoridades, quienes realizaron una primera evaluación al minero rescatado.

No obstante, efectivos militares y civiles del Estado mexicano permanecen con las labores de búsqueda, pues otro trabajador, del que se desconoce su estado, permanece atrapado en el lugar.

El pasado 26 de marzo, las autoridades mexicanas reportaron el incidente registrado un día antes, de acuerdo con Protección Civil, que ocurrió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones, de los que 21 lograron salir ilesos por sus propios medios.

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