¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Accidente Provoca Caos Vial en Periférico Norte

La autopista México-Querétaro a la altura de Periférico Norte presenta severo rezago vial debido a un fuerte accidente en el que está involucrada una motocicleta en el municipio de Tlalnepantla, Edomex; hay una persona sin vida.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la motocicleta circulaba a la altura del relleno sanitario del municipio, con dirección a Tepotzotlán.

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