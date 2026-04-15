Inicio Estado de México ¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Accidente Provoca Caos Vial en Periférico Norte

¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Accidente Provoca Caos Vial en Periférico Norte

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La autopista México-Querétaro hoy presenta fuerte carga vial debido a un percance a la altura de Periférico Norte, en Tlalnepantla, Edomex; esto pasó

¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Accidente Paraliza Periférico Norte en Tlalnepantla

La autopista México-Querétaro se encuentra paralizada a la altura de Periférico Norte en Edomex. Foto: N+

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La autopista México-Querétaro a la altura de Periférico Norte presenta severo rezago vial debido a un fuerte accidente en el que está involucrada una motocicleta en el municipio de Tlalnepantla, Edomex; hay una persona sin vida.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la motocicleta circulaba a la altura del relleno sanitario del municipio, con dirección a Tepotzotlán.

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Inicio Estado de México Accidente carretera México queretaro que paso trafico periferico norte hoy 15 de abril 2026