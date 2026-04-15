¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Accidente Provoca Caos Vial en Periférico Norte
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La autopista México-Querétaro hoy presenta fuerte carga vial debido a un percance a la altura de Periférico Norte, en Tlalnepantla, Edomex; esto pasó
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La autopista México-Querétaro a la altura de Periférico Norte presenta severo rezago vial debido a un fuerte accidente en el que está involucrada una motocicleta en el municipio de Tlalnepantla, Edomex; hay una persona sin vida.
Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la motocicleta circulaba a la altura del relleno sanitario del municipio, con dirección a Tepotzotlán.
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