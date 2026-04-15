Accidente en Reyes Heroles, Tlalnepantla: ¿Qué Pasó con Camión Cerca de Jardines del Recuerdo?

La mañana de hoy 15 de abril de 2026 se registró un fuerte accidente en Tlalnepantla, Estado de México, que afectó la circulación en la zona donde se ubica el panteón Jardines del Recuerdo, hacia la Ciudad de México (CDMX).

Apenas el 13 de abril 2026 se registró un fuerte accidente en el mismo municipio, pero sobre la avenida Gustavo Baz, cuando un tráiler derribó un poste con cables de luz, los cuales se incendiaron.

Se difundió el video del momento de ese accidente en Tlalnepantla, el cual puedes ver en esta nota de N+.

¿Qué pasó cerca de Jardines del Recuerdo?

La mañana de este miércoles se informó de un accidente sobre la avenida Reyes Heroles, cerca del panteón Jardines del Recuerdo.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión de carga se volcó sobre la avenida Reyes Heroles, alrededor de las 3:00 horas, afectando la vialidad en la zona.

Por la volcadura, los tomates que traía el camión quedaron en el asfalto, lo cual fue aprovechado por personas para llevarse la mercancía.

Alrededor de las 6:30 horas, la mercancía ya se había retirado del asfalto y la unidad ya no se encontraba afectando el tránsito hacia la CDMX.

Pese a que el accidente ya no se encontraba en la zona, las labores de limpieza seguían afectando la zona, provocando filas de autos.

Recuerda que si vas hacia la carretera México-Querétaro, puedes consultar cómo está el tráfico en la autopista en esta nota que preparamos para ti.

Además, te informamos sobre las nuevas tarifas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en las carreteras de México.