Video de Accidente en Gustavo Baz Hoy: Tráiler Derriba Poste y Ocasiona Cortocircuito en Edomex

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un tráiler derribó un poste y ocasionó un cortocircuito e incendio en la avenida Gustavo Baz, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy, 13 de abril de 2026, a la altura de la colonia San Pedro Barrientos, hasta donde se trasladaron policías, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Noticia relacionada: Accidente de Tráiler Cargado con Vidrio Deja un Herido en Av. Morones Prieto en Monterrey.

Así ocurrieron los hechos

Alrededor de las 06:00 horas, un tráiler golpeó un poste y lo debilitó: los cables de electricidad quedaron colgando.

Hacia las 09:00 horas, otro tráiler color rojo pasó por el lugar, jaló los cables y rompió el poste, que cayó sobre la vía Gustavo Baz.

En ese momento, un tráiler blanco que iba detrás pasó sobre los cables que comenzaron a hacer cortocircuito y empezó un incendio debajo de la pesada unidad.

El conductor del tráiler blanco bajó de inmediato para pedir auxilio de los servicios de emergencia; más tarde refirió que había salvado su vida de milagro.

En tanto, las autoridades iniciaron las acciones para apagar las llamas que se generaron por la caída de los cables, así como labores de búsqueda para ubicar a los otros dos tráileres que golpearon y derribaron el poste.

Video: Accidente de Tráiler Provoca Cierre en Vía Gustavo Baz; Así el Caos Vial en Tlalnepantla

Video del accidente

La cámara de seguridad del tráiler blanco captó el momento exacto en que la unidad roja jaló los cables y derribó el poste.

En ese momento, también dos motos, un automóvil y una combi de pasajeros se frenaron de inmediato para no quedar atorados en los cables. Otras grabaciones mostraron las llamas debajo del tráiler.

Debido al accidente, se cerró el carril dirección avenida Jesús Reyes Heroles y Lago de Guadalupe.

Al sitio se movilizó personal de CFE y bomberos para atender la emergencia y retirar el cableado y el poste. Posteriormente se restableció la circulación.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb