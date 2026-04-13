Accidente de Tráiler Cargado con Vidrio Deja un Herido en Av. Morones Prieto en Monterrey

Un tráiler que cargaba con toneladas de vidrio templado quedo volcado en la avenida Morones Prieto, aparentemente a causa de una dormitada. El hecho se registró durante la madrugada del lunes 13 de abril, a la altura de la calle Morelia, en la colonia Independencia, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

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De acuerdo con lo narrado por testigos y el mismo chofer, identificado como Jaime David de 28 años de edad, circulaba en la avenida Morones Prieto, sobre los carriles exprés, cuando se impactó contra la estructura de un anunció tipo bandera, el cual fue derribado por la unidad de carga.

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Trasladan a conductor al hospital y retiran unidad en Av. Morones Prieto

Tras registrarse el accidente, llegaron al sitio tres máquinas Bomberos de Nuevo León, así como elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes auxiliaron al conductor del tráiler. Al lugar también arribaron paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), para valorar y trasladar al hombre que resultó lesionado.

La vialidad en la avenida Morones Prieto se saturó por alrededor de cuatro horas, mientras las autoridades retiraban la unidad pesada y el vidrio que cargaba, el cual se hizo añicos y quedó esparcido sobre el pavimento, obstruyendo la circulación para los demás automovilistas.

Luego de varias horas de trabajos, lograron retirar el tráiler de carga y los vidrios rotos. Una vez eliminados los riesgos, se liberó la circulación en los carriles exprés de la avenida Morones Prieto, una de las más transitadas en la ciudad de Monterrey.

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SHH