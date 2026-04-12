Graban Asalto en Carretera a Monterrey, Nuevo León; Así Fue el Momento

Un automovilista y sus acompañantes grabaron el momento exacto de un asalto al conductor de una camioneta, aparentemente en la carretera Nuevo Laredo a Monterrey, casi llegando a la ciudad, en el estado de Nuevo León.

El video comenzó a circular la mañana del domingo 12 de abril en redes sociales, después de que un usuario, que también denunció ser víctima, lo compartiera en su cuenta personal, esperando una respuesta por parte de las autoridades ante la falta de seguridad en dichos tramos carreteros.

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¿Cómo ocurrió el asalto carretero?

Por lo que se observa en el video, las personas comenzaron a grabar con el objetivo que captar las placas del auto en el que viajaban los delincuentes, después de que los asaltaran también a ellos. En un momento, el vehículo de los presuntos ladrones los rebasa y avanza detrás de una camioneta roja, logrando que el conductor de orille para robarle.

Una vez parados, un joven con pantalón de mezclilla y playera de manga larga color azul marino baja del auto y se acerca a la ventanilla del conductor de la camioneta roja. Al ver esto, las personas que seguían grabando se detienen a un lado para advertirle al automovilista sobre el joven: "Está robando, pélate, písale, está robando".

Sin embargo, en ese momento, antes de que el conductor pudiera reaccionar, el joven le arrebata las llaves de la camioneta y se da la vuelta para abrir la puerta del copiloto y despojarlo de sus pertenencias, para después correr a su auto y huir junto con su cómplice, quien se había quedado dentro del carro.

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SHH