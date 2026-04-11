Muere Hombre Arrollado por Tráiler al Bajar de su Auto en Carretera Nacional en Santiago, NL

Una persona perdió la vida tras ser arrollada mientras descendía de su vehículo en la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago, Nuevo León. El hecho ocurrió la tarde de este sábado 11 de abril, generando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades en la zona.De acuerdo con el informe de Protección Civil Nuevo León, el incidente fue reportado a las 16:44 horas y concluyó a las 18:00 horas.

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El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 254, en la colonia Quinta San Jorge, donde se alertó sobre un percance vial con personas lesionadas. Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que un tráiler impactó a un vehículo particular, lesionando al conductor que se encontraba descendiendo de la unidad. Se trataba de un automóvil en color rojo. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor bajaba del vehículo cuando fue arrollado por un camión

Confirman fallecimiento en el lugar

Tras el impacto, el hombre quedó sin signos vitales en el lugar, lo cual fue confirmado por elementos de Protección Civil de Santiago. La víctima fue descrita como un masculino de entre 45 y 50 años de edad, quien no fue identificado en el sitio. El área fue acordonada por personal de Movilidad de Santiago y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes. El acceso al sitio fue restringido en espera de la llegada de personal de periciales para realizar las diligencias necesarias.

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Debido al accidente, se registró afectación en un carril con dirección de sur a norte sobre la Carretera Nacional. En el lugar no se reportaron riesgos adicionales de consideración. Autoridades trabajaron en la zona para el levantamiento del cuerpo y el retiro de las unidades involucradas. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Santiago, personal de Movilidad y la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes atendieron el incidente de manera coordinada.

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Con información de Brian Samaniego / Noticias N+

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